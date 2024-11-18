Нападающий Александр Хохлачев перешел в «Сочи»

Нападающий Александр Хохлачёв перешёл в «Сочи» на правах свободного агента. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, односторонний контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина подписан до конца текущего сезона.

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Хохлачёв является воспитанником «Спартака». 31-летний нападающий перешёл в «Амур» перед началом сезона-2023/2024 из «Спартака». За два сезона он провёл в «Амуре» 81 матч и набрал 27 (9+18) очков.

За национальную сборную России Хохлачёв провёл 13 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач. В КХЛ на счету форварда 523 игры и 306 (119+187) очков.