В России объяснили высокую результативность Овечкина

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что высокая результативность российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина связана с его хорошей подготовкой к сезону. Его слова приводит РИА Новости.

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«И пока все раскачиваются, он забивает, отдает передачи и набирает очки. И сейчас за него болеет вся Россия. Саша — капитан команды, и он хорошо всех настраивает на матчи. Да и сами хоккеисты «Вашингтона» тоже хотят поучаствовать в таком историческом событии. Но самое главное — то, что он настроен по-настоящему», — заявил Крикунов.

В ночь на 18 ноября «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2, а Овечкин в этом поединке оформил хет-трик. Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в НХЛ, до которого теперь осталось 28 голов.

После этой победы «Вашингтон» набрал 25 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя в текущем сезоне 17 игр. В следующей встрече «Кэпиталз» сыграют против «Юты». Игра пройдет в ночь с 18 на 19 ноября, стартовое вбрасывание состоится в 05:00 по московскому времени.