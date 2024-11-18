Кузнецов забил необычный гол в матче КХЛ

Российский форвард СКА Евгений Кузнецов забил необычный гол в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против хабаровского «Амура». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кузнецов поразил ворота соперников на 38-й минуте второго периода: он взял шайбу на крюк и забросил ее за плечо вратаря. На данный момент счет в матче 5:2 в пользу хозяев.

32-летний Кузнецов выступает за СКА с июля 2024-го. За это время он провел за команду 23 матча, в которых забросил семь шайб и сделал 12 результативных передач.

С 2014 года Кузнецов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ): в течение десяти лет он играл за «Вашингтон Кэпиталс» и еще год — за «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России Кузнецов дважды выиграл чемпионат мира.