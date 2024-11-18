«Спартак» разгромил «Адмирал»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и владивостокский «Адмирал». Команды играли на стадионе «Мегаспорт» в Москве. «Спартак» одержал победу со счётом 6:1 (1:0, 3:1, 2:0).

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В составе «Адмирала» заброшенной шайбой отметился Даниил Гутик. За «Спартак» забили Иван Морозов, Павел Порядин, Герман Рубцов, оформивший дубль, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев.

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 29 очков за 28 матчей. «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 39 очков после 27 игр.