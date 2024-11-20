«Адмирал» покинул 25-летний нападающий

По соглашению сторон расторгнут контракт «Адмирала» с 25-летним нападающим Никитой Аноховским. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

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В текущем сезоне форвард сыграл за «Адмирал» 14 матчей, где отметился одной шайбой. Всего за свою карьеру в КХЛ форвард выступал за «Адмирал», «Локомотив» и «Ладу». За 76 проведённых матчей Аноховский забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач с показателем полезности «-2».

«Адмирал» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Леонида Тамбиева набрала 29 очков за 28 матчей. В следующей игре дальневосточный клуб сыграет в гостях с «Северсталью» сегодня, 20 ноября.