Российского вратаря признали третьей звездой недели в НХЛ

Российского вратаря «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского признали третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте турнира.

© Lenta.ru

Василевский провел два победных матча и пропустил одну шайбу. Кроме того, он одержал 300‑ю победу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 490 игр, что является лучшим показателем в лиге.

Второй звездой недели был выбран «Даллас Старс» Мэйсон Марчмент, который в трех матчах набрал девять очков (четыре гола и пять передач). Лучшим игроком недели стал нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, набравший восемь очков (три шайб и пять пасов) в трех играх и достигший отметки в 1000 очков в НХЛ.

Накануне на домашней арене «Тампы» состоялась церемония чествования Василевского. Ему вручили часы с индивидуальной гравировкой золотую вратарскую клюшку.