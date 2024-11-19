Кузнецов пошутил об общении с Овечкиным

Нападающий СКА Евгений Кузнецов пошутил об общении с бывшим одноклубником, капитаном «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным, который стремится побить рекорд Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

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Кузнецов заявил, что отправляет Овечкину письма голубями.

«Мы столько вместе прошли, мне даже и не надо отправлять сообщения. Просто смотришь, наслаждаешься», — поделился он.

В активе 39-летнего Овечкина 866 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит канадцу Гретцки, на счету которого 894 гола.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.