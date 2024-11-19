В начале третьего периода матча «Юта» — «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин столкнулся колено в колено с канадским форвардом соперника Джеком Макбэйном, после чего упал на лёд. На площадке был вынужден появиться доктор, однако Александр самостоятельно добраться до скамейки не смог, его поддерживал защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран.

После повреждения Овечкин пытался вернуться в игру, но понял, что не сможет продолжить матч и ушёл в раздевалку.

Александр Овечкин не исключил возвращения в Россию

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).