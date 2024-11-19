В «Вашингтоне» высказались о травме Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд признался, что ему больно видеть получившего травму российского игрока и капитана команды Александра Овечкина. Его слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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«Больно видеть. Алекс был в ударе, он очень важен для нашей команды. Он наш капитан. Чтобы побеждать, нужно забивать голы. Он показывает невероятный хоккей, так что мне было больно это видеть», — заявил Дауд.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» Овечкин получил коньком по ноге от Джека Макбэйна, он с трудом добрался до скамейки, а потом отправился в раздевалку. Продолжить матч российский нападающий не смог.

Игра завершилась со счетом 6:2, Овечкин до полученной травмы успел оформить дубль.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.