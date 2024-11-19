Капитан "Вашингтона" Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин был признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В ночь на 19 ноября "Вашингтон" со счетом 6:2 обыграл "Юту", Овечкин в этом матче оформил дубль. На счету российского нападающего теперь 15 голов в сезоне регулярного чемпионата НХЛ, по этому показателю он вышел на чистое первое место. Второй звездой дня сегодня стал вратарь "Монреаль Канадиенс" Сэм Монтембо, третьей — защитник "Колорадо Эвеланш" Кейл Макар. Накануне, 18 ноября, Овечкин также был признан первой звездой игрового дня, он оформил хет-трик в матче с "Вегас Голден Найтс" (6:2). Овечкин продолжает погоню за "вечным" снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. "Вашингтон" с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" сыграет 22 ноября с "Колорадо Эвеланш", стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.