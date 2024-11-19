Главный тренер «Вашингтона» назвал феноменальной игру Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высоко оценил игру капитана команды Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

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Российский форвард оформил дубль в матче регулярного чемпионата против «Юты» (6:2) и с 15 голами вышел в лидеры снайперской гонки.

— Вы сами все видите. Он выглядит феноменально. Он ведет за собой нашу команду. Овечкин является лидером не только в раздевалке, но и на льду. Когда нужно выйти на первые роли, когда нужно забить важный гол, он всегда готов взять это на себя. Повторюсь, старт сезона у него просто феноменальный, — приводит слова тренера пресс‑служба «Вашингтона».

У 39‑летнего Овечкина теперь 868 голов в регулярных чемпионатах, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету канадца 894 гола.