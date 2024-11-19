Экс-защитник «Монреаля» объяснил, почему тяжело играть против Овечкина

Хоккеисты соперников знают манеру игры форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, но это не всегда им помогает в матчах против него. Такое мнение ТАСС высказал двукратный участник Матчей звезд НХЛ, бывший защитник "Монреаля", чемпион мира, трехкратный чемпион России Андрей Марков.

Во вторник 39-летний Овечкин оформил дубль в выездном матче против "Юты" (6:2). Сутками ранее он забросил три шайбы в выездной игре с "Вегасом" (5:2). Россиянин возглавляет список лучших снайперов текущего сезона с 15 голами. За карьеру Овечкин забросил 868 шайб в регулярных чемпионатах, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"То, что он делает, радует всех, он в хорошей форме, и команда играет хорошо. Я не стал бы акцентировать внимание на возраст", - сказал Марков.

"Главное, не деть ему пространства, играть как можно ближе. Все знают, какой у него бросок, но он все равно находит те места, откуда может забить, и доказывает это на протяжении всей карьеры. Что касается того, догонит ли он Гретцки, думаю, это реально. Главное - обойтись без травм и продолжать в том же духе. Пожелаю ему только удачи", - добавил он.

Матч с "Ютой" Овечкин не сумел доиграть из-за повреждения. В следующем матче "Вашингтон" 21 ноября примет "Колорадо".