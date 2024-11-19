Капитан «Юты»: в детстве у меня на стене висел плакат Овечкина

Капитан «Юты» Клейтон Келлер высказался об игре против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это супер круто. Я помню, как впервые сыграл против него… В детстве у меня на стене в подвале висел его плакат. Мне очень нравится, как он играет и празднует голы. Кажется, что каждый гол для него — первый», — приводит слова Келлера журналист Коул Бэгли на своей странице в социальной сети Х.

Всего в нынешнем сезоне Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».

Напомним, в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).