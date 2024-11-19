Стала известна зарплата американского вратаря в «Амуре»

Зарплата Джарасика в «Амуре» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)
Мэтт Джарасик заработает 15 миллионов рублей по контракту с «Амуром».
Сегодня «Куньлунь» обменял 27-летнего американского вратаря на форварда дальневосточного клуба Яна Дрозга.
Как сообщает Metaratings, Джарасик подпишет однолетний контракт с «Амуром» с заработной платой – 15 млн рублей.
Голкипер еще не играл в КХЛ в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 36 матчей за «Куньлунь», пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,8% бросков, также у него в активе 2 шатаута.
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Зарплата Джарасика в «Амуре» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)
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