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Зарплата Джарасика в «Амуре» – 15 млн рублей за сезон (Metaratings)

Мэтт Джарасик заработает 15 миллионов рублей по контракту с «Амуром».

Стала известна зарплата американского вратаря в «Амуре»
© Sports.ru

Сегодня «Куньлунь» обменял 27-летнего американского вратаря на форварда дальневосточного клуба Яна Дрозга.

Как сообщает Metaratings, Джарасик подпишет однолетний контракт с «Амуром» с заработной платой – 15 млн рублей.

Голкипер еще не играл в КХЛ в этом сезоне. В прошлом чемпионате он провел 36 матчей за «Куньлунь», пропуская в среднем 3,07 шайбы и отражая 91,8% бросков, также у него в активе 2 шатаута.

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