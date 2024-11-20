Гол Панюкова принес «Барысу» победу в домашнем матче с «Металлургом»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Металлургом». Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Уже на второй минуте счёт открыл хоккеист «Барыса» Максим Мухаметов с передачи Батырлана Муратова. Через пару минут гости сравняли счёт благодаря голу Дмитрия Силантьева, которому ассистировали Владислав Ерёменко и Макар Хабаров. «Барыс» вновь вышел вперёд благодаря голу Кирилла Панюкова в середине второго периода.

Таким образом, «Металлург» прервал свою двухматчевую победную серию. «Барыс» выиграл вторую встречу кряду.