В «Вашингтоне» оценили получившего травму Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери восхитился российским нападающим и капитаном «столичных» Александром Овечкиным на фоне его результативности в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит пресс-служба команды.

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«Ребята, вы все видите сами — он феноменален в этом году. Он ведет нашу команду в атаку, не только как лидер в раздевалке, но и как ведущий игрок на льду. В таких играх, как против «Юты», тебе нужен парень, который выйдет и забьет. И Овечкин продолжает это делать после феноменального старта сезона», — заявил специалист.

В ночь на 19 ноября «столичные» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержали победу над «Ютой» со счетом 6:2. Овечкин, который по ходу третьего периода получил травму, оформил дубль. Теперь на его счету 15 голов в сезоне.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.