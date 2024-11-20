Овечкин пройдет дополнительное обследование

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в среду пройдет дополнительное обследование, заявил главный тренер команды НХЛ Спенсер Карбери.

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Ранее столичный клуб сообщал, что 39‑летний форвард вернется в строй после травмы с «недели на неделю». Россиянин получил повреждение в третьем периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2) и не смог продолжить встречу.

— Он будет отсутствовать некоторое время. Сегодня он посетит наших врачей, и тогда мы будем иметь лучшее представление о сроках и травме. Я думаю, определение с «недели на неделю» является довольно точным. Это было досадное столкновение. Я много раз смотрел… Был ли там какой‑либо преднамеренный контакт со стороны игрока из «Юты»? Я не знаю. Наверное, он просто немного потерял контроль, но я не думаю, что это было сделано преднамеренно, — приводит слова Карбери журналист Тарик‑Эль‑Башир в соцсети.

Овечкин возглавляет список снайперов НХЛ текущего сезона с 15 шайбами. Всего в его активе 868 голов в НХЛ, он уступает рекорду Уэйна Гретцки (894).