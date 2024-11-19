«Локомотив» вырвал победу в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и подмосковным «Витязем». Упорный матч завершился победой хозяев со счётом 2:1.

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Автором первой шайбы в матче стал нападающий «Витязя» Иван Чехович. Форвард реализовал буллит, назначенный за подножку в исполнении Алексея Береглазова. Чехович ярко отметил гол в ворота бывшей команды. «Локомотиву» удалось спастись, благодаря голу Георгия Иванова за минуту до конца основного времени матча. Победу в овертайме ярославцам принёс точный бросок Степана Никулина.

В следующий раз команды встретятся 27 декабря на площадке подмосковного клуба.