Двукратный олимпийский чемпион оценил степень тяжести травмы Овечкина

Двукратный олимпийский чемпион в роли игрока и обладатель Кубка Гагарина в роли тренера Игорь Кравчук высказался о травме российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина во встрече с «Ютой» (6:2).

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— Где-то в интернете читал про теории заговора — мол, Овечкину решили испортить гонку за Гретцки. Но мне показалось, что ничего умышленного со стороны Макбэйна не было — столкновение получилось случайным.

Не все в лиге катаются так хорошо, как Овечкин, — и канадец в этом эпизоде выглядел немного коряво, не смог уйти от контакта. Так или иначе, столкновение получилось самым опасным — практически колено в колено. У Александра — огромный опыт. Очень хорошо, что он после небольшой попытки вернуться сразу почувствовал, что нужно уходить — чтобы не усугубить травму. Всё было профессионально.

— Диагноз врачей — растяжение связок голени, прогноз на возвращение — с недели на неделю. Тревожно?

— В данной ситуации надо искать плюсы. Хорошо, что у Овечкина не травма колена — а по картинке казалось, что именно она вполне возможна. Всё-таки восстановление голени — процесс менее сложный и рискованный, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Напомним, Овечкин после игры с «Ютой» (6:2) сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.