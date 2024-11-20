Капризов повторил достижение, которое ранее покорялось лишь двоим в истории

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся дублем в матче Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз» (4:2), повторил клубное достижение, ранее покорявшееся лишь двоим хоккеистам в истории франшизы.

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Таким образом, Капризов набрал очко в 10 выездных играх подряд (7+15), сравнявшись с Йоэлем Эрикссоном Эком (сезон-2022/2023) и Эриком Стаалом (сезон-2016/2017).

Напомним, Капризов занимает второе место среди бомбардиров текущего сезона НХЛ, в его активе 33 очка (13+20). На первом месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо» — 34 очка (7+27).