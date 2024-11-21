Федотов признан третьей звездой матча НХЛ против «Каролины»

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Каролиной».

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Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 4:1 в пользу «Каролины». Федотов отразил 33 броска.

Первой звездой матча стал нападающий «Каролины» Себастьян Ахо, набравший два очка (1+1). Второй звездой признан нападающий «Каролины» Джайлен Чатфилд (1+1).

«Каролина» в 18 матчах набрала 28 очков и занимает первое место в Восточной конференции. «Филадельфия» (18 очков) идет десятой.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Полинг, 22:13. — Чатфилд, 0:30. Ахо, 41:03. Стаал, 46:02. Рословик, 46:57.