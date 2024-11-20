Беттмэн о росте потолка зарплат в НХЛ: «Опубликованные цифры являются некорректными. У лиги и профсоюза еще не было обсуждений»
Гэри Беттмэн прокомментировал возможность роста потолка зарплат в НХЛ.
Ранее появилась информация, что НХЛ и профсоюз хоккеистов обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов.
Текущий размер потолка – 88 миллионов долларов.
«Не знаю, откуда это взялось. Цифры, которые были опубликованы, являются некорректными. Любые изменения требуют соглашения между лигой и Ассоциацией хоккеистов, а у нас таких обсуждений не было. Все возможно, но, как я уже сказал, цифры далеки от точности», – сказал коммиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
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Беттмэн о росте потолка зарплат в НХЛ: «Опубликованные цифры являются некорректными. У лиги и профсоюза еще не было обсуждений»
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