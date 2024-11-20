Винер: для Овечкина в НХЛ возраст сейчас не имеет никакого значения

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) так, что для него возраст сейчас не имеет никакого значения. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России Ирина Винер.

39-летний Овечкин во вторник оформил дубль в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Юты" (6:2). Сутками ранее он забросил три шайбы в выездной игре с "Вегасом" (5:2). Из-за травмы голени, полученной в игре с "Ютой", Овечкин выбыл из строя на несколько недель.

"Человеческая натура, не имеет себе равных и не имеет себе идентичных. Каждый человек по-разному развивается и приходит к результату в спорте. Поэтому тут не могут всех грести под одну гребенку, - сказала Винер. - У меня тоже есть девочка, ее зовут Настя Максимова, которая была в сборной, потом уходила, я ее снова вернула. В 25 лет она стала олимпийской чемпионкой, а через пять лет - серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Даже в художественной гимнастике в таком возрасте, как видите, можно здорово выступать".

"Что касается хоккея, то он (Овечкин) уникум, гениальный хоккеист. Для него возраст не имеет никакого значения. Как я считаю, и в этом уверена, никто, глядя на него, не должен интересоваться его возрастом и делать на это акцент. Я уверена, что он догонит и перегонит Уэйна Гретцки", - добавила она.

Овечкин возглавляет список лучших снайперов текущего сезона с 15 голами. За карьеру он забросил 868 шайб в регулярных чемпионатах, по этому показателю он уступает только Гретцки (894).