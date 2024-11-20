Обладатель Кубка Гагарина назвал Ротенберга неординарной личностью

Михаил Анисин назвал Романа Ротенберга неординарной личностью.

© Sports.ru

Обладатель Кубка Гагарина является тренером по развитию в команде «СКА-Юниор».

– Вы посмотрели интервью Романа Ротенберга, который он дал Леониду Слуцкому?

– Да, интересное интервью, все по делу. Неслучайно его потом все обсуждали целый день.

Такой интерес говорит о том, что Ротенберг – это неординарная личность. Соглашусь с Евгением Кузнецовым, который после матча (с «Амуром») сказал, что тренеры должны быть открытыми и общаться с людьми.

Тем более сколько Ротенберг делает для нашего хоккея: до него люди по 20 лет сидели на местах, а такого развития не было, – сказал Михаил Анисин.