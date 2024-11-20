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Фетисов назвал самого перспективного российского хоккеиста на данный момент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова самым перспективным российским хоккеистом на данный момент.

Фетисов назвал самого перспективного российского хоккеиста на данный момент
© Чемпионат.com

Вячеслав Александрович, назовите хотя бы троих самых перспективных хоккеистов, по вашему мнению.

— Я особо не слежу. Ну, на слуху Мичков, который поехал покорять Национальную хоккейную лигу. Похоже, всё. Может быть, они где-то здесь и есть. Мы всё умеем, кроме раскрутки тех, кто должен стать будущей звездой… В любом случае у нас сейчас целая плеяда великих ребят играет в Северной Америке, прославляя нашу отечественную школу. Они являются такими амбассадорами нашего спорта, — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».

Хоккей
Матвей Мичков
Вячеслав Фетисов