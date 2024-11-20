Фетисов назвал самого перспективного российского хоккеиста на данный момент

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова самым перспективным российским хоккеистом на данный момент.

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— Вячеслав Александрович, назовите хотя бы троих самых перспективных хоккеистов, по вашему мнению.

— Я особо не слежу. Ну, на слуху Мичков, который поехал покорять Национальную хоккейную лигу. Похоже, всё. Может быть, они где-то здесь и есть. Мы всё умеем, кроме раскрутки тех, кто должен стать будущей звездой… В любом случае у нас сейчас целая плеяда великих ребят играет в Северной Америке, прославляя нашу отечественную школу. Они являются такими амбассадорами нашего спорта, — приводит слова Фетисова «Комсомольская правда».