Губерниев высказался о включении Дацюка в Зал хоккейной славы

Губерниев о Дацюке в Зале славы: «Он легенда. Радостно, что есть люди, которые не заглядывают в паспорта. Не везде конъюнктура и политика выходят на первый план»
Дмитрий Губерниев высказался о включении Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.
«Павел Дацюк заслужил быть в Зале хоккейной славы, он легенда. Радостно, что есть люди, которые не заглядывают в паспорта, определяют по заслугам. Поэтому вполне справедливо. Дацюк – выдающийся хоккеист, можно только порадоваться, в конце концов. Не везде конъюнктура и политика выходят на первый план. Хорошо, что иногда прежде всего обращают внимание на вклад человека в дело жизни. Это касается не только спорта, но и культуры, искусства и так далее. Синдром отмены далеко не всегда работает у умных людей», – написал комментатор Дмитрий Губерниев.
Sports.ru: главные новости
«Спартак» хочет подписать нападающего, вингера и полузащитника зимой. Клуб готов расстаться с Зиньковским и Николсоном. Пруцев останется в команде (Иван Карпов)
Татьяна Тарасова: «Пар очень мало, так везде в мире. Мало людей, кто хочет биться, падая с высоты трех метров»
Netflix сообщил, что бой Тайсона и Пола посмотрели 108 миллионов зрителей