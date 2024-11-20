Овечкин хочет вернуться на лед раньше срока после травмы

Агент Глеб Чистяков, представляющий интересы российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, положительно оценил психологическое состояние хоккеиста после полученной травмы. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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«Саму травму никак комментировать не буду, это прерогатива медицинского департамента. Психологическое состояние? Сам Александр в порядке, нормально все. Хочет вернуться раньше срока», — сказал Чистяков.

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

«Вашингтон» с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 22 ноября с «Колорадо Эвеланш», стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.