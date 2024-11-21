«Автомобилист» отыгрался в конце третьего периода, но уступил «Куньлуню» по буллитам

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.

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На 17-й минуте первого периода Цзян Фу с передачи Джейдена Хальбгевакса открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды обошлись без заброшенных голов.

На 18-й минуте третьего периода Стефан Да Коста с передач Ника Меркли и Никиты Трямкина восстановил равенство в счёте.

В серии буллитов лучше оказались гости. Победный буллит на счету Люка Локхарта.

В следующей игре «Автомобилист» в гостях сыграет с минским «Динамо». Встреча состоится 24 ноября. «Куньлунь Ред Стар» в следующем матче встретится в Челябинске с местным «Трактором» 23 ноября.