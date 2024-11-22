«Вашингтон» опубликовал заявление о переломе ноги у Овечкина

Пресс-служба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» в социальных сетях опубликовала пост, в котором пожелала капитану Александру Овечкину в кратчайшие сроки вернуться на лед после появления официальной информации о переломе ноги у 39-летнего россиянина.

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«Поправляйся скорее», — говорится в заявлении «Кэпс».

В ночь на 19 ноября «Вашингтон» в гостевом матче обыграл «Юту» со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы от четырех до шести недель — об этом стало известно после того, как 20 ноября он прошел дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.