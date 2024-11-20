«Северсталь» обыграла «Адмирал»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Адмиралом». Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

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Заброшенными шайбами в составе «Северстали» отметились Михаил Ильин и Тимур Муханов. Голкипер череповецкой команды Константин Шостак едва не записал на свой счёт «сухой» матч, пропустив за несколько секунд до финальной сирены. Гол в составе дальневосточной команды забил Егор Петухов.

Таким образом, «Северсталь» прервала свою четырёхматчевую серию поражений. Владивостокский «Адмирал» проиграл четвёртую встречу кряду.