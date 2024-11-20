Гол Гусева помог «Динамо» нанести «Сибири» пятое поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сибирью». Тяжёлую победу одержали бело-голубые со счётом 4:2.

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На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Георгий Белоусов. В середине второго периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Никиты Буруянова с передач Игоря Ожиганова и Макса Комтуа. Победный гол «Динамо» в середине третьего периода забил лучший бомбардир клуба нападающий Никита Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила. В концовке третьего периода первое большинство в матче реализовал Бреннан Менелл. За полторы минуты до конца одну шайбу отыграл Илья Морозов. Гол в пустые ворота забил Максим Комтуа.

Таким образом, «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, во второй раз кряду уступив московскому «Динамо».