$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Гол Никиты Гусева помог «Динамо» нанести «Сибири» пятое поражение подряд

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сибирью». Тяжёлую победу одержали бело-голубые со счётом 4:2.

Гол Гусева помог «Динамо» нанести «Сибири» пятое поражение подряд
© Чемпионат.com

На восьмой минуте матча счёт открыл защитник «Сибири» Фёдор Гордеев, которому ассистировали Тревор Мёрфи и Георгий Белоусов. В середине второго периода хозяевам удалось сравнять счёт благодаря голу Никиты Буруянова с передач Игоря Ожиганова и Макса Комтуа. Победный гол «Динамо» в середине третьего периода забил лучший бомбардир клуба нападающий Никита Гусев с передач Седрика Пакетта и Джордана Уила. В концовке третьего периода первое большинство в матче реализовал Бреннан Менелл. За полторы минуты до конца одну шайбу отыграл Илья Морозов. Гол в пустые ворота забил Максим Комтуа.

Таким образом, «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд, во второй раз кряду уступив московскому «Динамо».

Хоккей
Федор Гордеев
Макс Комтуа
Тревор Мерфи
Аркадий Чернышев
Илья Морозов
Максим Комтуа
Седрик Пакетт
Игорь Ожиганов
Георгий Белоусов
Никита Гусев
Динамо
Банк ВТБ