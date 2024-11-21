Тренер «Вашингтона» рассказал, что нужно делать команде после травмы Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что надо делать команде после травмы российского нападающего Александра Овечкина.

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«Всё, что мы делаем как команда, связано с ним, он наш капитан. Когда теряешь такого игрока, это серьёзно, но теперь нужно перенаправить внимание тренеров, игроков и лидерской группы. Нужно, чтобы каждый, включая тренеров, сделал чуть больше, чтобы компенсировать пустоту, вызванную его отсутствием», — приводит слова Карбери Washington Post.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.