Нападающий Хохлачев впервые высказался после ухода из «Амура»

Нападающий ХК «Сочи» Александр Хохлачёв прокомментировал свой переход в сочинский клуб из «Амура» и поблагодарил хабаровский клуб и его болельщиков.

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«Прежде всего хочу сказать спасибо клубу, всей организации, городу, хабаровским болельщикам. Понятно, что где-то от меня ждали большего, но я работал, старался полностью отдаваться на льду. Да, не всё получилось. Благодарен всем людям, которые меня поддерживали», — сказал Хохлачёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

31-летний нападающий перешёл в «Амур» перед началом сезона-2023/2024 из «Спартака». За два сезона он провёл в «Амуре» 81 матч и набрал 27 (9+18) очков.