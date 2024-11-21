«Не хотели»: травму Овечкина назвали несчастным случаем

Полученная травма не должна психологически повлиять на российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.

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"Это несчастный случай. Я уверен, что не хотели Сашу травмировать. Самое главное, что это не колено, а голень или голеностоп. Если разрывов и переломов нет, через две-три недели Саша будет в строю, будет дальше продолжать забивать свои шайбы и идти к рекорду", - заявил он.

В ночь на 19 ноября "Вашингтон" в гостевом матче обыграл "Юту" со счетом 6:2, Овечкин оформил дубль. По ходу третьего периода хоккеист получил повреждение и не смог продолжить игру. Овечкин пропустит из-за этой травмы несколько игр, а 20 ноября он должен пройти дополнительное обследование.

Овечкин продолжает погоню за "вечным" снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

"Вашингтон" с 27 очками лидирует в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" сыграет 22 ноября с "Колорадо Эвеланш", стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени.