Хоккеист «Динамо» объяснил, почему играет в шлеме с розовым визором

Хоккеист московского «Динамо» Комтуа объяснил, почему играет в шлеме с розовым визором
Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа в эфире «Матч ТВ» рассказал, что играет в шлеме с розовым визором по медицинским показаниям.
Комтуа проводит дебютный сезон в FONBET чемпионате КХЛ. 25‑летний канадец в 22 матчах забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.
— Мне для глаз необходим нестандартный визор с затемнением. В НХЛ у меня и вовсе было слегка тонированное стекло, но здесь такие запрещены, поэтому я использую допустимый докторами и по регламенту визор розового цвета. Только не подумайте, что делаю это из‑за стиля. Нет, он действительно помогает мне убрать лишний свет.
— То есть ты не как Александр Овечкин, который раньше играл в тонированном визоре?
— Нет‑нет, это стиль Овечкина, а мы должны уважать легенду, — сказал Комтуа в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Хоккеист московского «Динамо» Комтуа объяснил, почему играет в шлеме с розовым визором
Степанова: «Не стоит проситься обратно в Муонио, Ливиньо, Холменколлен и стучаться в закрытые двери международных соревнований»
Надо проводить турниры в России так, чтобы у европейских лыжников и тренеров слюнки текли на морозе. Колонка Вероники Степановой