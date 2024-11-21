Хоккеист «Динамо» объяснил, почему играет в шлеме с розовым визором

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа в эфире «Матч ТВ» рассказал, что играет в шлеме с розовым визором по медицинским показаниям.

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Комтуа проводит дебютный сезон в FONBET чемпионате КХЛ. 25‑летний канадец в 22 матчах забросил шесть шайб и отдал восемь результативных передач.

— Мне для глаз необходим нестандартный визор с затемнением. В НХЛ у меня и вовсе было слегка тонированное стекло, но здесь такие запрещены, поэтому я использую допустимый докторами и по регламенту визор розового цвета. Только не подумайте, что делаю это из‑за стиля. Нет, он действительно помогает мне убрать лишний свет.

— То есть ты не как Александр Овечкин, который раньше играл в тонированном визоре?

— Нет‑нет, это стиль Овечкина, а мы должны уважать легенду, — сказал Комтуа в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

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