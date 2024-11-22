Экс-арбитр КХЛ прокомментировал столкновение Овечкина с игроком «Юты»

Бывший арбитр Андрей Коровкин, работавший в КХЛ, оценил эпизод матча НХЛ между «Ютой» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:6), в котором капитан и нападающий «столичных» Александр Овечкин получил травму, из-за которой выбыл до конца нынешнего календарного года. По мнению экс-судьи, форвард соперника вашингтонской команды Джек Макбэйн действовал в пределах правил, а произошедшее получило большую огласку только из-за участия в моменте российского хоккеиста.

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«Эпизод был очевидным: игрок «Юты» не нарочно столкнулся с Овечкиным. В движении произошло так, что его нога случайно задела ногу соперника, что привело к травме последнего. В данной ситуации конёк Овечкина оказался в уязвимом положении, что и послужило причиной полученной травмы. Также важно отметить, что никакого нарушения правил, требующего удаления, не было допущено и судьи правильно сделали, что не стали никого удалять с площадки. Резонанс, возникший после этого инцидента, связан с тем, что в эпизоде оказался звёздный игрок, Александр Овечкин», — приводит слова Коровкина «Газета.Ru».

Напомним, 22 ноября «Вашингтон» объявил, что Овечкин получил перелом левой малоберцовой кости. 39-летний нападающий пропустит от четырёх до шести недель. В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15». Чтобы превзойти рекорд легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки, россиянину нужно забросить ещё 27 шайб.