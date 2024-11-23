Заместитель комиссионера НХЛ высказался о травме Овечкина

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал травму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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«Травма Александра оказалась очень досадной. Всё сообщество НХЛ желает ему скорейшего выздоровления, чтобы он мог продолжить играть», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэейном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.