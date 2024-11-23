Заместитель комиссионера НХЛ высказался о травме Овечкина

Заместитель комиссионера НХЛ высказался о травме Александра Овечкина
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли прокомментировал травму российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Травма Александра оказалась очень досадной. Всё сообщество НХЛ желает ему скорейшего выздоровления, чтобы он мог продолжить играть», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».
Напомним, Овечкин получил травму в одном из эпизодов в матче с «Ютой». Россиянин столкнулся с канадским нападающим Джеком Макбэейном, после чего вынужден был покинуть лёд с помощью партнёров, а позднее и отправиться в раздевалку. Через несколько дней «Вашингтон» сообщил характер повреждения и сроки восстановления своего капитана — Овечкин пропустит четыре-шесть недель, что выведет его из игры до конца нынешнего календарного года, он получил перелом левой малоберцовой кости.