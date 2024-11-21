Роман Ротенберг рассказал про общение с Овечкиным после травмы хоккеиста

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал про общение с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным после травмы форварда в игре с «Ютой».

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«Я общался с ним, пожелал ему скорейшего выздоровления. И отметил его партнёров по команде, которые поддержали его в этой ситуации на льду», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».