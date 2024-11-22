Губернатор Самарской области раскритиковал базу ХК «Лада»

Губернатор Самарской области остался недоволен уровнем базы «Лады».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил расположение клуба и записал аудиосообщение, опубликованное в телеграм-канале.

Через некоторое время после публикации пост с аудиосообщением удалили. В нем политик обращался к Дмитрию – предположительно помощнику по вопросам развития профессионального спорта, создания объектов спортивной инфраструктуры Дмитрию Яковлеву.