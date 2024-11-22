Губернатор Самарской области раскритиковал базу ХК «Лада»

«Ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а городская. Полная ерунда». Губернатор Самарской области оценил оснащение «Лады», позже сообщение удалили
Губернатор Самарской области остался недоволен уровнем базы «Лады».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил расположение клуба и записал аудиосообщение, опубликованное в телеграм-канале.
Через некоторое время после публикации пост с аудиосообщением удалили. В нем политик обращался к Дмитрию – предположительно помощнику по вопросам развития профессионального спорта, создания объектов спортивной инфраструктуры Дмитрию Яковлеву.
«Дим, слушай, я, конечно, все понимаю, вот мы сейчас общались по поводу команды, как ей занимаются... Я сейчас в зале у ребят. Такое ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а команда городская, судя по тем тренажерам, на которых ребят заставляют заниматься. Ну просто, Дим, блин... О чем ты говоришь? Это полная ерунда. Так не пойдет. Возвращайся, приезжай сюда и посмотри, как и где крутые хоккеисты тренируются, на каком оборудовании. Тут очень классный тренер по общей физике, но тренажеры ужасные просто. Дело не в марке, их просто недостаточно», – говорилось в удаленном сообщении Федорищева.
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«Ощущение, что это не команда КХЛ с бюджетом 1,3-1,5 млрд рублей, а городская. Полная ерунда». Губернатор Самарской области оценил оснащение «Лады», позже сообщение удалили
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