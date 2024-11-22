Тренер «Вашингтона» обратился к команде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери дал совет команде накануне первого матча в сезоне без травмированного российского нападающего Александра Овечкина. 22 ноября «Вашингтон» встретится с «Колорадо Эвеланш».

© championat.com

«Что я надеюсь увидеть — это то, что наша команда не будет пытаться выходить за рамки своих возможностей, думая, что им нужно сделать что-то экстраординарное, чтобы компенсировать отсутствие нашего капитана. Делать больше и отдавать больше нужно правильно. Если воспринимать это слишком буквально и пытаться делать вещи за пределами нашей структуры, это иногда может привести к обратному эффекту.

Поэтому нам нужно быть осторожными с этим. Мы не пытаемся спасти мир. Не нужно всем пытаться быть Овечкиным и думать: «Я должен сделать что-то здесь» или «Я обязан забить эту шайбу в ворота». А затем бросок идёт выше ворот, и это приводит к контратаке. И вот уже Натан Маккиннон перехватывает шайбу. Просто такие моменты нужно учитывать», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде матча с «Ютой» (6:2).