Хоккеист Александр Овечкин сломал ногу во время последней игры Washington Capitals. Об этом сообщили в пиар-центре команды.

«Овечкин прошел дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости», - говорится в заявлении.

Уточняется, что россиянин получил травмы во время столкновения с игроком Джеком Макбейном из «Юты». После этого 39-летнего капитана Washington Capitals внесли в список травмированных. В результате Овечкину придется пропустить около 4-6 недель.