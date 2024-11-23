Гол Мичкова помог «Филадельфии» обыграть «Чикаго» в домашнем матче НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Чикаго». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. «Филадельфия» одержала победу со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в овертайме.

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За «Чикаго» забили Лукас Райхель, Пэт Марун. В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье, Ноа Кейтс и Матвей Мичков.

Россиянин Мичков стал автором решающего гола во время овертайма.

Напомним, «Флайерз» сейчас на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Чикаго» на 15-м месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.