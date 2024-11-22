Игорь Шестёркин повторил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в игре с «Калгари Флэймз» совершил 46 сейвов из 49 бросков в створ ворот.

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Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин повторил свой личный рекорд по количеству сейвов в матче. 46 сейвов Игорь совершил 9 января 2020 года во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».

Отмечается, что последним голкипером «Рейнджерс», кто совершал больше сейвов был Александр Георгиев — 55 отражённых бросков в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» в 2019 году.

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.