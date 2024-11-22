Россиянин Кучеров набрал 900 очков в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» дома переиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:6 ОТ.

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Российский форвард «жакетов» Дмитрий Воронков отметился 2 (1+1) очками. Его одноклубник Кирилл Марченко отдал 2 результативные передачи. Нападающий Егор Чинаков забросил одну шайбу. Защитник Иван Проворов сделал голевую передачу на победную шайбу своей команды в овертайме. Голкипер Даниил Тарасов не принимал участие в встрече.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился 3 ассистами. Таким образом, на его счету за всю карьеру в североамериканской лиге стало 902 (331+571) очка. Вратарь Андрей Василевский не сыграл этот матч.

«Тампа» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 22 очка в 18 встречах. «Коламбус» идет 11-м с 18 очками за 19 игр.

24 ноября «Лайтнинг» встретятся с «Даллас Старз». В этот же день «Блю Джекетс» сыграют против «Каролины Харрикейнз».