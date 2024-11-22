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Форвард "Вашингтона" Уилсон заявил, что удивлен переломом ноги Овечкина

Форвард команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон заявил, что травма капитана Александра Овечкина удивила его одноклубников. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.

В «Вашингтоне» испытали шок после перелома ноги Овечкина
© Газета.Ru
«Мы сидели в раздевалке и говорили о том, что действительно странно видеть Овечкина в списке травмированных. Это одна из немногих вещей, о которых ты думаешь: «Неужели он действительно не сыграет?» Для меня, как и для многих, это в диковинку», — заявил Уилсон.

В ночь на 23 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.

Хоккей
Микко Рантанен
Александр Овечкин