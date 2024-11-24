«Вашингтон Кэпиталс» проиграл второй матч подряд без Овечкина

«Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке проиграл «Нью-Джерси Дэвилс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 9НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла в ночь на воскресенье, 24 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Томаш Татар, Бренден Диллон и Даги Хэмилтон. У столичного клуба шайбы забросили Мэтт Рой и Коннор Макмайкл.

«Кэпиталс» потерпели второе подряд поражение без капитана команды Александра Овечкина. Клуб находится на третьем месте в Восточной конференции.

Подробности травмы Овечкина НХЛ сообщила 22 ноября. Уточнялось, что россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и выбыл на срок от четырех до шести недель.