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Депутат Свищев: «Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»

Дмитрий Свищев считает, что Александр Овечкин мог бы стать политиком.

Депутат Свищев: Овечкин мог бы стать политиком
© Sports.ru
«Я считаю, что Овечкин мог бы стать политиком после карьеры хоккеиста. Он любит Россию, и его любят в России. Александр пользуется колоссальной популярностью у российских граждан. Уверен, что у него шикарное будущее. Хочется, чтобы этот великий спортсмен передал свою любовь к родине и свой опыт молодым россиянам. Ждем его дома!» – сказал депутат Государственной думы Дмитрий Свищев.
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