Овечкину пожелали побить рекорд Гретцки

Защитник команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» Дмитрий Орлов в интервью «Известиям» заявил, что пожелал Александру Овечкину как можно быстрее побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в лиге.

© Газета.Ru

По его словам, у 39-летнего форварда есть все для этого.

«Саша умеет все и демонстрирует это уже 20 лет в лиге! Под любым прессингом он всегда уверен в своих силах — и даже когда что-то не получается, как в первой части прошлого чемпионата, он обязательно возвращается. Он молодец. Желаю ему уже в этом сезоне побить рекорд Гретцки и чтобы все было хорошо», — заявил Орлов.

В ночь на 22 ноября «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в столице США на стадионе «Кэпитал Уан Арена» и завершилась победой гостевой команды с минимальным перевесом — 2:1. В концовке первого периода счет открыл 26-летний нападающий «Вашингтона» и сборной Канады Пьер-Люк Дюбуа. Гости ответили на это шайбами 28-летнего финна Микко Рантанена и 29-летнего американца Майлза Вуда.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом Гретцки, который в своей карьере забросил 894 шайбы. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, отставание составляет 26 шайб. В текущем сезоне он оформил 15 голов.