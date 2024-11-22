Тренер Плющев высказался о травме Овечкина

Российский тренер по работе с молодежью Владимир Плющев в беседе с корреспондентом «Спорт День за Днем» Львом Бочаровым оценил степень тяжести травмы Александра Овечкина.

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По данным «Кэпиталз» Овечкин получил перелом и сможет вернутся на лёд только в 2025 году. За 20 лет игры в НХЛ Александр пропустил лишь 35 встреч из-за травм.

- Насколько сильно скажется такое длительное отсутствие для игрока?

- Я неоднократно говорил, что хоккей - это контактная игра. Насчет травмы: если это действительно перелом голени, как говорят по последней информации, то в лучшем случае он вернется в начале 2025 года. Овечкину нужно правильно восстановиться и вернуться в свою колею. Что случилось, то случилось. От такого никто не застрахован. - заявил Плющев

Овечкин получил повреждение 19 ноября в третьем периоде гостевой игры против «Юты». Нападающий «Вашингтона» после неудачного контакта с игроком соперников Джеком МакБэйном упал и не смог продолжить игру.