«Металлург» продлил контракты с нападающими Силантьевым и Козловым

Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракты с нападающими Дмитрием Силантьевым и Андреем Козловым, сообщает пресс‑служба команды из Магнитогорска.

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Теперь соглашения с хоккеистами рассчитаны до конца сезона‑2026/27.

В активе 24‑летнего Силантьева 91 матч в КХЛ и 45 (15+30) очков. Вместе с «Металлургом» он стал обладателем Кубка Гагарина 2024.

Козлов — воспитанник хоккейной школы «Металлурга». Всего в активе нападающего 31 матч в КХЛ и 11 (3+8) результативных баллов.

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